«Они нам по ногам ездят». На Балтыме вспыхнуло очередное противостояние чиновников с любителями ледового дрифта (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на акватории озера Балтым состоялся очередной раунд конфликта чиновников и общественников с любителями ледовых автопокатушек. Любители зимнего дрифта отдавили протестующим ноги и залили лед бензином.

Конфликт на озере Балтым

Попытки запретить автогонщикам вредить экологии озера Балтым предпринимаются второй год, однако те продолжают мусорить и разливать по льду нефтепродукты ради забавы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на льду Балтыма собралось около пяти десятков автомобилей преимущественно старых автовазовских марок, пилоты которых производили заправку машин и мелкий ремонт прямо на льду природного объекта.

Навстречу им вышло несколько десятков общественников с плакатами, в том числе депутат верхнепышминской гордумы Александр Какуша, заявивший, что на Балтыме «творится полноценный бардак». В это время один из пилотов проехал колесом по ступне протестующего.

Отметим, в конце декабря 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области предупредило организаторов автогонок на озере Балтым, что проведение любых мероприятий с использованием автомобилей, мотоциклов, снегоходов, квадроциклов и другой техники на льду является нарушением законодательства.

«Использование ледовой акватории для проведения мероприятий, связанных с движением автомототранспорта и иных технических средств – это нарушение закона. Постановление правительства Свердловской области №358-ПП, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым, регулирует использование озера Балтым, которое является памятником природы областного значения. Кроме того, природный комплекс имеет статус особо охраняемой природной территории. [...] Любой житель это прекрасно понимает, но организаторам автогонок почему-то приходится это постоянно объяснять.

Все, что связано с выездом на озеро техники, – угрожает озеру как источнику чистой воды и всему природному комплексу. Мы видим влияние человеческой деятельности: уровень Балтыма падает, зона зарастает. Когда стало известно, что в этом году снова планируется проведение гонок даже несмотря на запрет, мы написали обращения в органы власти с просьбой обратить самое пристальное внимание на деятельность организаторов», – написал Александр Шурыгин, руководитель общественного движения «Объединение союза активистов», в листовке «Уральцы против использования озера Балтым для автогонок», выполненной на бланке СОО «Всероссийская ОО ветеранов «Боевое братство».

Несмотря на акцию протеста, гонщики продолжили тренировочные заезды и выступления на своих «болидах».

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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