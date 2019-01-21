В Екатеринбурге ночью загорелось отделение банка

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелся головной офис «СКБ-банка». Сотрудников, находящихся в помещении, эвакуировали.

Сообщение о пожаре в здании на ул. Куйбышева, 75, где находится головной офис СКБ-банка, поступило в 01:38. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на тушение отправили 4 машины и 13 пожарных.

Как оказалось, на площади 10 кв. м горел мусор, повреждены офисная мебель и бытовая техника в фойе офиса банка. В здании находились охранники, их эвакуировали. Открытое горение было ликвидировано в 01:51, проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 03:35.

«В ночь на 21 января в фойе головного офиса банка произошло локальное возгорание. Повреждений нет, однако в связи с запахом гари обслуживание клиентов перенесено в другие ближайшие офисы Екатеринбурга. Причины возгорания устанавливаются оперативными службами», – прокомментировали в пресс-службе банка.

Екатеринбург, служба информации

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