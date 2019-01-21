В Верхней Пышме приставы опечатали опасный завод

В Верхней Пышме по решению суда приостановлена работа асфальтового завода, отравлявшего воздух вредными выбросами. Иск против предприятия подала городская прокуратура. По мнению надзорного органа, деятельность завода могла повлечь угрозу для здоровья местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, производство асфальтобетонной смеси приостановлено до разработки и утверждения руководством завода проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Кроме того, предприятие обязано устранить и другие санитарные нарушения. Организации предписано согласовать с Роспотребнадзором перечень и методы определения загрязняющих веществ, график отбора проб воздуха, организовать лабораторный контроль и разработать регламент по обращению с отходами.

За устранением нарушений следит судебный пристав-исполнитель, добавили в ведомстве.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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