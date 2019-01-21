Дальнобойщик из Тамбова уже неделю живет в машине на Серовском тракте после ДТП

Уже целую неделю на 18-м километре трассы Серов – Екатеринбург живет в машине пожилой водитель-дальнобойщик из Тамбова.

Как сообщает интернет-сообщество автолюбителей «Серов – Екатеринбург online», 68-летний Борис Григорьевич, который за рулем уже 46-й год, ехал в Серов, чтобы выгрузить пиво и энергетические напитки. На подъезде к заброшенному поселку Маринка фура завалилась на бок. Трейлер улетел на обочину.

Сейчас на трассе Екатеринбург – Серов развернулась целая операция помощи дальнобойщику, попавшему в аварию. Уральцы привозят водителю продукты, помогают в ремонте грузовика. По данным сообщества, сегодня из Серова приедет спецтехника, чтобы эвакуировать машину.

Тамбов, Серов, служба информации

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