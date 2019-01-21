Свердловская прокуратура нашла полсотни дискриминационных объявлений о приеме на работу

Работодатели допускают дискриминацию при приеме уральцев на работу. В объявлениях о вакансиях встречаются ограничения по возрасту, полу, внешности, отсутствию вредных привычек и беременности, району проживания или наличию автомобиля – все это является нарушением законодательства о труде.

По результатам проверки свердловские прокуроры вынесли 22 постановления о возбуждении дел по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера». Нанимателям внесено 33 представления об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Чаще всего свердловчане сталкиваются с отказом о приеме на работу из-за возраста. Так, в Екатеринбурге компания ООО «ЛотЕка» дала объявление о вакансии продавца с ограничениями по возрасту и принадлежности к социальной группе «пенсионеры». В Нижнем Тагиле ООО «Лювена» тоже уличили в эйджизме – фирма искала водителя в возрасте от 28 до 50 лет.

Еще одна екатеринбургская компания, «Урал-логистик», публиковала вакансии для водителей, указав ограничения по месту проживания и наличию автомобиля. В Ревде два индивидуальных предпринимателя разместили в интернете объявления о вакансиях продавца и повара с ограничениями по полу и возрасту (требовались мужчины в возрасте до 30 лет и молодые девушки соответственно).

Кроме того, прокуратура установила, что департамент по труду и занятости Свердловской области не использовал свои полномочия при рассмотрении жалоб на дискриминационные ограничения – административные дела не возбуждались, не инициировалось проведение административных расследований. В результате директору областного департамента было внесено прокурорское представление.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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