В ДТП под Богдановичем пострадали трое детей и трое взрослых (ФОТО)

Сегодня рано утром на 87 км автодороги Екатеринбург – Тюмень близ Богдановича случилось ДТП, в котором пострадали шесть человек, из которых трое – дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2110, мужчина 1990 года рождения, пытался обогнать едущий перед ним МАЗ, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Чери», под управлением женщины 1986 года рождения, после чего ВАЗ откинуло назад под обгоняемый МАЗ.

Травмы получили водитель и пассажир «десятки», которые доставлены в больницу города Богданович. У водителя диагностировали перелом таза и ушиб грудной клетки, у его пассажира – мужчины 1990 года рождения, ушибленную рану лба. Водитель и трое детей – пассажиров (девочки 2004, 2010 и 2016 годов рождения) из автомобиля «Чери» получили незначительные ушибы. Для установления причин на место происшествия выехало руководство Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 21.01.19

К свердловским единороссам приедут ревизоры из центра. / В Кушве оштрафовали садик, который кормил детей тухлой курицей. / Свердловская прокуратура нашла полсотни дискриминационных объявлений о приеме на работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»