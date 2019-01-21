Экс-начальник свердловского ОБОП переезжает в Москву

Бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью свердловского ГУ МВД Сергей Максимов покидает регион и переезжает в Москву. Эту информацию корреспонденту РИА «Новый День» подтвердил начальник пресс-службы Главка Валерий Горелых.

«Сергей Максимов, к большому сожалению, действительно уже не является сотрудником свердловского гарнизона полиции. Он назначен на вышестоящую должность в Москве. Уверен, нет такого сотрудника или руководителя в свердловском гарнизоне, который бы, узнав о кадровой рокировке, не подумал бы с чувством сожаления, что хоть и на повышение, но все-таки уходит столь высокопрофессиональный и очень человечный руководитель», – рассказал Горелых.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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