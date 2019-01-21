«Эти карликовые шимпанзе все еще его боятся!»: коммунисты почтили память Ленина (ФОТО)

Коммунисты Екатеринбурга сегодня, 21 января, почтили память Владимира Ленина, который ушел из жизни ровно 95 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к памятнику Ленину на площади 1905 года пришли около 50 человек разного возраста – от пенсионеров из движения «Дети войны» до комсомольцев. Присутствовали и депутаты – Александр Ивачев и Александр Ладыгин из заксобрания и их коллеги из гордумы.

С наиболее зажигательной речью выступил Александр Ладыгин, заявивший, что забравшие власть в свои руки «карликовые шимпанзе» по-прежнему боятся одного имени Ленина, потому что не понимают его, не понимают, как человек, управляющий страной, ничего не желал для себя лично, полностью растворившись в своем деле. А как только власть готовит непопулярные реформы – подъем пенсионного возраста, рост налогов, мусорную реформу и так далее – либералы всех мастей начинают хором кричать, что Ленина надо срочно перезахоронить. «Они хотят закопать его, и поглубже, только тогда они перестанут его бояться», – отметил Ладыгин.

После этого коммунисты возложили к подножию памятника несколько десятков красных гвоздик. Сотрудники полиции, наблюдавшие за акцией, не препятствовали им.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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