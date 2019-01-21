Под Карпинском продолжаются поиски туристок, пропавших два дня назад

Спасатели до сих пор не обнаружили двух женщин, которые в субботу пропали в лесах под Карпинском. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что поиски продолжаются. Напомним, сегодня женщин ищут в том числе с воздуха, кроме того, к тому месту, где могут быть туристки, еще днем отправили спасателей на снегоходах.

Поисками занимаются шесть групп, помимо спасателей, подключились полицейские, волонтеры – всего 48 человек. Женщин ищут в районе горы Казанский камень, в том числе обследуются заброшенные поселки, перевал Дидковского. В МЧС уточняют, что в горах пошел снег и сильный ветер, которые осложняют поиски с воздуха.

Пропавшие находятся в районе Кытлыма, сегодня утром они вышли на связь. Женщины пропали 19 января. Они, их знакомая и двое мужчин в субботу вышли на маршрут в район Сухогорского (Казанского) камня. Когда компания поднималась на горную вершину, начался снегопад, видимость ухудшилась, туристы начали спускаться вниз. Однако две женщины отстали от знакомых, когда отвлеклись на разговор с другой группой туристов. Тургруппа два часа пыталась их найти, затем женщина и двое мужчин вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Карпинск, служба информации

Карпинск. Другие новости 21.01.19

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