Как на УВЗ в годы войны делали «летающие танки» – уральская история штурмовика Ил-2 (ФОТО)

В экспозиции Выставочного комплекса Уралвагонзавода появился уникальный экспонат. В Нижний Тагил доставили бронекорпус боевого самолета Ил-2, поднятого из болот Подмосковья. Мало кто знает, но знаменитый «летающий танк», который наводил ужас на фашистов в годы Великой Отечественной войны, собирался на Урале. В музее истории УВЗ есть отдел, посвященный авиастроению, а теперь он дополнен настоящим раритетным штурмовиком.

В экспозиции будет представлен фрагмент Ил-2 с уцелевшим фюзеляжем, центропланом и бронекабиной. Когда самолет был найден, то представлял собой груду металла, все его деревянные части сгнили. Боевую машину отреставрировали сотрудники московского музея техники Вадима Задорожного. Как рассказал эксперт по авиационной технике Евгений Лебедев, бронекорпус собирали буквально по кусочкам, так как было не менее 30 обломков. Специалисты обработали металл, чтобы защитить от дальнейшей коррозии, и восстановили недостающие детали. На родные шасси штурмовика установлены современные колеса, но они полностью соответствуют оригинальным.

Окончательный вид экспонат приобрел уже в цехе УВЗ, когда техники соединили все части самолета. Эта работа заняла более трех дней. Рядом с самолетом будет выставлен авиадвигатель с воздушным винтом от аналогичного Ил-2 – движок был поднят со дна Керченского пролива. Родной двигатель «тагильского» штурмовика в результате падения был полностью уничтожен.

Пока неизвестно, в каком полку служил и при каких обстоятельствах погиб выставочный Ил-2. История машины и экипажа остается тайной, но музейщики пытаются раскрыть ее. Запрос в Министерство обороны РФ уже направлен. Вполне возможно, что бронекорпус, прибывший в качестве экспоната в музей Уралвагонзавода, был сделан на уральском предприятии. Сказать об этом с уверенностью можно будет только после досконального исследования темы.

Тем не менее, для сотрудников музея УВЗ прибытие такого экспоната – знаменательное событие. «Уралвагонзавод известен всему миру как главный производитель танков. Теперь можно приоткрыть еще одну страницу истории предприятия – вклад в авиастроительную промышленность страны», – отметила заведующая научно-просветительским отделом Выставочного комплекса УВЗ Гозель Габдрафикова.

В годы Великой Отечественной войны Уралвагонзавод назывался Уральским танковым заводом № 183 имени Коминтерна. УТЗ сыграл исключительную роль в оборонном комплексе страны, поставив на конвейер выпуск знаменитых танков Т-34 и снарядов к БМ «Катюша». Но также завод был причастен к еще одному символу Победы – самолету Ил-2.

Летом 1941 года на территорию уральского завода были эвакуированы три советских предприятия: ленинградский авиазавод № 381, который производил запчасти и сборку штурмовиков, московский завод № 120, обеспечивающий литье, и цехи запорожского завода «Коммунар», которые производили бронекорпуса и бронедетали для других боевых самолетов.

Авиастроителям предоставили гигантские площади – более 40 тысяч квадратных метров. УТЗ должен был обеспечить их электричеством, паром, газом, воздухом, горячей водой, поковками, штамповками, а затем готовыми бронекорпусами штурмовиков. На заводской территории было построено несколько ангаров для сборки бронекорпусов самолетов, а в районе поселка Валёгина Бора – летно-испытательная станция.

Эшелоны с людьми и оборудованием прибыли в конце лета первого военного года, а уже через 12 дней закипела работа. О трудностях того времени можно судить по воспоминаниям Моисея Писаревского, руководившего цехом по производству бронекорпусов для Ил-2. Сам он прибыл на Урал вместе с «Коммунаром».

«Некоторое время мы жили в вагонах, затем нас переселили в клуб в главный зал, где нас немного расселили, и мы строили сами землянки, где потом жили. Меня назначили начальником цеха, и мы начали там организовывать сборку бронекорпусов. Мы выпускали 30 корпусов и много деталей, поставлялись они на 381-й завод. Директор Журавлев – это Ленинградский завод, который вместе с нами их осваивал. Он там имел аэродром, где проводил испытания. Прямо с аэродрома самолеты поставлялись в военные части своим ходом».

Писаревский упоминал, что на УТЗ бывал и главный конструктор Ил-2 Сергей Ильюшин, и что он был лично знаком с ним. С особой гордостью начальник цеха писал о работе дружного коллектива над броней самолетов и получении высокой награды – ордена Красной звезды.

«…В самолетах Ил-2 была спинка, ограждала летчика, его спину. Она была из 20 мм листа, в «740» (шифр цеха) термически обрабатывалась. Из фронта поступили к нам сигналы, что немец, подымаясь выше Ил-2, через спину убивал летчиков Ил-ов и самолет падал. Было предложено, и мы с Титаренко принимали участие, мы с ним предложили науглероживать эту деталь, закаливать её, увеличивая крепость. Это было принято, и мы с ним получили награды по Красной Звезде».

Конструкторы не зря нарекли Ил-2 «летающим танком». Штурмовик бил как танк и был очень живуч из-за бронекорпуса. Поэтому немецкие летчики Люфтваффе называли его «бетонным самолетом», «чумой» и «черной смертью». А советские солдаты прозвали боевую машину «Илюша горбатый» – за характерный силуэт.

Производство Ил-2 на Урале продолжалось до сентября 1942 года. К этому времени на УТЗ собрали 270 самолетов. А к концу 1943 года было изготовлено 3882 бронекорпуса – то есть каждый девятый штурмовик в СССР носил уральскую броню. Кроме того, уралвагонзаводцы термически обрабатывали броневые элементы для других самолетов, например, А-34, Як-1, Пе-2 и Ту-2.

Архивные документы и фотографии цехов сборки самолетов на уральском заводе сегодня можно увидеть в военном зале музея истории УВЗ. Там же есть небольшая модель самолета Ил-2, а теперь в распоряжении музейщиков оказался и подлинный «летающий танк». Кстати, экспонат был подарен тагильчанам в рамках сотрудничества: Уралвагонзавод помогает московским коллегам в восстановлении тяжелых танков КВ-1. Была проделана большая работа по воссозданию технологии производства раритетных деталей к тяжелому танку СССР. По историческим чертежам на действующем производстве сделаны кривошипы, втулки, натяжные винты, балансиры и другие составляющие ходовой части бронемашины, названной в честь Климента Ворошилова.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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