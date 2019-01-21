Застрявшему на трассе дальнобойщику из Тамбова помогли добраться до Серова

Пожилой водитель-дальнобойщик из Тамбова, который после ДТП целую неделю жил на серовской трассе в сломанной машине, добрался до Серова в сопровождении ГИБДД, а неравнодушные серовчане помогли мужчине с жильем. Об этом рассказали пользователи паблика «Екатеринбург – Серов онлайн».

Напомним, водитель из Тамбова, 68-летний Борис Григорьевич, который за рулем уже 46-й год, ехал в Серов, чтобы выгрузить пиво и энергетические напитки. На подъезде к заброшенному поселку Маринка фура завалилась на бок. Трейлер улетел на обочину. В ДТП мужчина попал в ночь 9 января, никуда не обращался и остался в машине. О том, что ему нужна помощь, узнала проезжающая мимо семья. Они решили остановиться и спросить, нужна ли мужчине помощь. Затем через соцсети о проблеме узнали жители Серова, они привозили мужчине еду, топливо и помогли отремонтировать машину. По поручению главы города Василия Сизикова был выделен кран, с помощью которого удалось поднять упавшую на бок фуру.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 21.01.19

Как на УВЗ в годы войны делали «летающие танки» – уральская история штурмовика Ил-2 (ФОТО). / Под Карпинском продолжаются поиски туристок, пропавших два дня назад. / Уральского полпреда Цуканова привлекли к освоению Арктики. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»