Самолет Иркутск – Москва сел в Кольцово из-за пассажира, захотевшего покурить

Авиалайнер, летевший по маршруту Иркутск – Москва, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, так как на борту сработали датчики противопожарной сигнализации.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, к самолету был направлен наряд сотрудников транспортной полиции. Оказалось, что тревогу вызвал 33-летний пассажир, который тайком курил в туалетной комнате лайнера во время полета.

Мужчина был доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, где в отношении него составлен административный протокол.

Добавим, что перелет из Иркутска в Москву (без пересадок) длится чуть больше шести часов, так что пассажиру оставалось потерпеть лишь около двух часов.

Иркутск, Москва, Екатеринбург, служба информации

Иркутск, Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.01.19

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