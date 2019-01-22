В Серове на заводе рабочему размозжило голову

Рабочий Надеждинского металлургического завода получил серьезные травмы на производстве, у него проломлен череп. Мужчину вертолетом отправили на лечение в Екатеринбург.

О ЧП сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, которая организовала проверку. По данным надзорного ведомства, 35-летний слесарь-ремонтник участка доменных печей в доменном цехе завода на участке загрузки печи № 5 осматривал скиповую яму и получил удар заслонкой по голове. По предварительному диагнозу, у него множественные переломы костей черепа и лицевых костей, перелом нижней и верхних челюстей, другие травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Свердловскую областную больницу.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в ПАО «Надеждинский металлургический завод», состояние рабочего сейчас оценивается как стабильное с положительным прогнозом. «Для расследования несчастного случая создана комиссия под председательством инспектора Ростехнадзора с участием Государственной инспекции труда. Семье работника будет оказана необходимая поддержка», – отметили на предприятии.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 22.01.19

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