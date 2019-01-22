В гордуме Екатеринбурга появится женская фракция

Завтра, 23 января, в Екатеринбургской городской думе состоится первое организационное собрание по учреждению межпартийной депутатской группы «Женская фракция».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕГД, в межпартийную группу войдут «представительницы прекрасной половины депутатов думы». Женская группа будет курировать социальные вопросы, посвященные сферам материнства и детства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, социальной поддержки пожилых людей и инвалидов. На первом оргсобрании депутаты выберут руководителя группы и подробно расскажут о целях и задачах нового объединения.

Добавим, что в новом составе городской думы – семь депутатов-женщин: Галина Арбузова, Елена Бондаренко, Елена Дерягина, Анастасия Немец, Ира Овчинникова («Единая Россия»), Римма Скоморохова (КПРФ), Любовь Боркова («Справедливая Россия»).

Отметим, что в областном заксобрании представительниц прекрасного пола гораздо меньше: спикер Людмила Бабушкина, депутаты Елена Чечунова и Елена Трескова (все трое – ЕР).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.01.19

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