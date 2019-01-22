На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли три человека

На трассе Екатеринбург – Тюмень в Пышминском районе сегодня столкнулись две легковушки. А аварии скончались три человека, одна из пассажирок находится в больнице.

Авария произошла сегодня на 190-м км трассы около трех часов дня. Мужчина 1987 года рождения за рулем «Фольксваген Поло» ехал со стороны Тюмени, он пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его машина врезалась в «Рено Логан», за рулем которого был мужчина 1949 года рождения. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, пожилой водитель и его пассажирка скончались, также погиб водитель «Фольксвагена». В аварии пострадала пассажирка «Рено», которая была на заднем сидении, она находится в больнице Талицы. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение для автомобилистов. Обстоятельства аварии уточняются.

«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным погодным условиям. Принимая во внимание гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов, не совершать опрометчивых выездов на встречную полосу движения, соблюдать правила дорожного движения», – напомнили в ГИБДД.

Пышма, служба информации

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