В Каменске-Уральском закрыли парк развлечений из-за пожарной опасности

В Каменске-Уральском по требованию прокуратуры приостановлена работа парка развлечений «Ягода Малина». При проверке здания ревизоры обнаружили грубые нарушения пожарной безопасности – не было пожарной сигнализации и системы оповещения, а эвакуационные выходы, в том числе на детской площадке, не соответствовали правилам.

Надзорный орган подал иск о запрете эксплуатации здания развлекательного центра до устранения нарушений, влекущих угрозу для посетителей и персонала. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, решение вступило в силу. На сегодняшний день парк развлечений опечатан приставами.

Напомним, проверки торговых и развлекательных центров на пожарную безопасность начались после трагедии в Кемерове. В марте 2018 года там сгорело здание ТЦ «Зимняя вишня», в результате страшного пожара погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

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