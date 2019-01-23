На Уралмаше молодой человек развел костер на кухне, поссорившись с соседями

Полицейские задержали мужчину за поджог общей кухни в доме на Краснофлотцев, 25а.

По словам жильцов, пироману не понравилось, что дети соседки шумно себя ведут. Он устроил скандал, а затем поджег общую кухню. В результате огонь уничтожил кухню и общий коридор секции. Прибывшие на место спасатели эвакуировали семь человек, остальные жители успели выбраться из горящего дома сами.

В УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» рассказали, что поджигатель 1991 года рождения задержан и доставлен в полицию. Молодой человек вел себя неадекватно, пояснили силовики.

Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга поясняет: «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого 1991 года рождения – жителя одной из комнат коммунальной квартиры. Мужчину доставили в специализированное учреждение ввиду неадекватного состояния. В его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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