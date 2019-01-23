Свердловчанин, убивший друга на зимнем сафари, предстанет перед судом

Как сообщает Следственный комитет Свердловской области, в Пригородном районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте.

По версии следователей, 27-летний охотник с приятелем поехали на незаконную охоту на косуль и кабанов в район деревни Новая Башкарка в Пригородном районе. Добычу выслеживали из автомобиля УАЗ, подсвечивая поле светом фар. Вооруженный 7,62-миллиметровым карабином «Вепрь» молодой охотник расположился на заднем сиденье и случайно нажал на спусковой крючок, застрелив напарника-водителя.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали РИА «Новый День» в региональном СКР.

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Нижний Тагил, РИА «Новый День», служба информации

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