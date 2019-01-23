«Мы не феминистки!» – кто и зачем создал гендерную группу в гордуме Екатеринбурга (ФОТО)

В гордуме Екатеринбурга прошло первое заседание новой депутатской группы, получившей название «Женская фракция». В нее вошли шесть депутатов-женщин: Галина Арбузова, Елена Бондаренко, Любовь Боркова, Ира Овчинникова, Римма Скоморохова и Елена Дерягина. Ещё одна народная избранница, Анастасия Немец, дала заочное согласие на вступление в группу, но не смогла сегодня присутствовать по причине отпуска.

Как передает корреспондент РИА Новый День, создание «женской фракции» инициировал председатель ЕГД Игорь Володин. Он сообщил, что в Екатеринбургскую думу впервые избрались семь женщин, и многие из них заняли руководящие посты в комиссиях. Поэтому пришла идея о создании «гендерной» группы, которая могла бы дополнительно изучать вопросы социального блока – семья, дети, образование и здравоохранение. Тем более, такие органы есть в Госдуме и свердловском Заксобрании.

Руководитель новой «фракции» Елена Дерягина заявила, что у женщин-политиков действительно есть особый взгляд на социальные проблемы, но участницы группы не собираются соперничать с мужчинами в думе. «Мы никакие не феминистки. Мы наравне с другими депутатами обсуждаем разные вопросы, никто нас не притесняет. Но, например, с проблемой насилия в семье горожанкам легче придти на прием к женщине-депутату. Почему-то так сложилось. Цель нашего объединения – активизироваться в общественно-политической жизни города», – отметила Дерягина.

«Женская фракция» также обсудила планы на ближайшее время. Участницы собираются посетить хоспис на Челюскинцев, выступить против отмены маршрутного автобуса 024, обсудить ситуацию с записью детей в первые классы, качество питания в школах и детсадах, благоустройство парка семейного отдыха имени Маяковского. Кроме того, депутатская группа хочет поднять вопрос о создании в Екатеринбурге консультационного центра для женщин, где будут работать психологи и юристы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.19

Сегодня решится вопрос о перевозке в Екатеринбург спасенной на севере туристки. / Свердловская область может стать пилотным регионом с налогом для самозанятых. / Свердловчанин, убивший друга на зимнем сафари, предстанет перед судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»