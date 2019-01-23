Мелкие фермеры в Свердловской области продолжают жаловаться на недоступность кредитов

Владельцы небольшого бизнеса в сфере АПК с трудом получают кредиты. Профильному банку, который создавался для поддержки аграриев, не интересно работать с малым бизнесом – несмотря на обещания топов банка наладить такую работу.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, мелкие фермеры продолжают обращаться в Фонд с жалобами на проблемы с кредитованием. «Проблема никуда не делась. В первую очередь это связано с тем, что мы живем в зоне высокорискового земледелия. Помимо всех прочих рисков для малого предпринимательства, у нас накладывается еще и погода, от этого никуда не деться. А малый бизнес – это всегда риск. Поэтому банки не очень охотно идут в эту сферу. Попытка создать специализированный банк – Россельхозбанк, который и в Свердловской области действует – на мой взгляд, не слишком успешна. Не решает банк тех задач, которые перед ним были поставлены», – прокомментировал Илья Сулла.

Он отметил, что представители малого бизнеса в сфере АПК могут получить поддержку Фонда. По итогам прошлого года с 21 небольшой компанией, работающей в агропроме, были заключены договоры на сумму в 126 млн рублей. Напомним, в Свердловской области ежегодно к началу посевной у аграриев начинаются проблемы с кредитованием. Причем даже не потому, что банк выдает много отказов, а потому что процедура затягивается. В итоге фермерам приходится брать кредиты в других банках – пусть и под более высокий процент, но хотя бы «в сезон». Представители банка регулярно обещают устранить проблему, но аграрии изменений не замечают.

«Наши основные направления развития – это упрощение процедуры и сроков рассмотрения заявки для тех заемщиков, которые финансово устойчивы и платежеспособны. И увеличение количества фермеров и представителей малого бизнеса, которым будет доступна наша услуга», – комментировала в октябре 2017 года зампредседателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина после совещания в правительстве Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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