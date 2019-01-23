«Он женщинам руки резал». Полиция ищет пострадавших от грабителя-рецидивиста

Городское управление полиции обратилось к жителям Екатеринбурга с целью розыска пострадавших от серийного грабителя женщин. Сорокалетний ранее судимый рецидивист по имени Евгений был задержан 19 марта прошлого года, но по решению суда был выпущен под подписку о невыезде, после чего продолжил разбойные нападения и 20 января этого года был задержан вновь. На этот раз суд поместил его под домашний арест.

В полиции не сомневаются, что нападения носили именно серийный характер, и обращаются к горожанам с просьбой присмотреться к фото и откликнуться новых пострадавших. Чаще всего в качестве жертв он выбирал слабых женщин, которые были не в состоянии дать отпор. На текущий момент доказано два эпизода. «В ноябре 2017-го Евгений отобрал сумку у 70-летней пенсионерки в подъезде одной из многоэтажек на ул. Бебеля, а после этого вооружился и в борьбе за сумку порезал другой жертве обе руки», – рассказали корреспонденту «Нового Дня» в городском полицейском главке.

Уголовное дело в отношении рецидивиста ведет отдел полиции № 11. «У сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города, и они просят всех, кто мог пострадать от его противоправных деяний, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-11 (дежурная часть), +79634448295 (уголовный розыск)», – предлагают горожанам следователи полиции.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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