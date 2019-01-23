От дивана до сугроба: приставы составили топ мест, где прячутся должники

В УФССП по Свердловской области рассказали о необычных местах, куда прячутся должники, заметив на пороге пристава.

История 1. Подвал. Судебные приставы прибыли по месту жительства должника-алиментщика для препровождения его в спецприемник. Дверь открыла супруга должника, а сам гражданин укрывался в подвале. Его нашли и отправили под арест.

История 2. Диван. Приставы пришли в квартиру к обвиняемому в хранении наркотиков, чтобы «помочь» ему добраться до зала суда. В квартире они нашли трех мужчин, те сказали, что они друзья обвиняемого, но его на месте нет. Наркодилера в итоге обнаружили в диване – в довольно неудобной позе.

История 3. Под кроватью. Алиментщик, узнав о том, что пришли судебные приставы, открывать дверь отказался. Приставы потратили на уговоры четыре часа, затем дверь открыла мать должника. Мужчина к этому моменту спрятался. Но «тайник» обнаружили быстро – алиментщик был под кроватью.

История 4. Шкаф. Такое место для игры в прятки выбрал мужчина, за которым приставы пришли из-за ложного сообщения о минировании дома. Обвиняемый успел даже подговорить живущего в той же квартире парня. Молодой человек вышел из квартиры с собакой, представился племянником обвиняемого и пояснил, что дядя Сережа ушел на работу рано утром вместе с мамой и бабушкой. Но не сработало.

История 5. Сугроб. Житель города забросал свой автомобиль снегом и превратил его в большой сугроб, чтобы не отдавать в счет долга за алименты. Но не учел, что снег весной имеет свойство таять. 2 марта 2016 года во время очередного выезда судебные приставы нашли грязную от растаявшего сугроба машину в нескольких кварталах от дома должника.

«Напомним, подобное поведение расценивается как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, в связи с чем составляется протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.8 КоАП РФ, что усугубляет положение гражданина, подвергнутого принудительному приводу», – добавили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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