Екатеринбургские депутаты хотят освободить «Титановую долину» от земельного налога

Вторую очередь ОЭЗ «Титановая долина», расположенную на Уктусе, планируют освободить от уплаты земельного налога в казну Екатеринбурга в течение пяти лет. Это решение предварительно одобрили сегодня депутаты бюджетной комиссии гордумы.

Как сообщил начальник земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов, для резидентов особой экономической зоны по федеральному законодательству предусмотрены налоговые льготы для резидентов. В декабре прошлого года областное правительство рекомендовало мэрии также освободить от земельного налога управляющую компанию «Титановой долины». Выпадающие доходы для муниципального бюджета составят 6,6 миллионов рублей в год, или 33 миллиона рублей за пять лет. Взамен казна Екатеринбурга получит дополнительные отчисления по НДФЛ за счет роста рабочих мест в ОЭЗ, уверяют областные чиновники. По их расчетам, сумма поступлений составит 44 миллиона рублей.

Впрочем, не всем депутатам понравился такой подход. Александр Колесников возмутился, что на проект решения отсутствует заключение счетной палаты и аналитическая справка. По его словам, мэрия не представила экономического обоснования отмены земельного налога для ОЭЗ, поэтому он будет голосовать против.

Его поддержал коммунист Роман Ступников: «Если управляющую компанию «Титановой долины» содержит областной бюджет, пусть область и даст эти 6 миллионов рублей на налоги. А так получается, что эту нагрузку скинули на бюджет города».

Но в итоге большинство членов комиссии проголосовали за принятие решения. Вопрос будет рассмотрен 29 января на заседании городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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