В Свердловской области упало поголовье домашней скотины, кроме свиней

По итогам 2018 года в Свердловской области заметно снизилось поголовье сельскохозяйственных животных, за исключением свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, если в конце 2017 года в хозяйствах всех форм собственности насчитывалось 116,8 тысяч коров, то год спустя – на 2600 голов меньше. Поголовье овец и коз снизилось с 57,2 тысяч до 55 тысяч голов, домашней птицы – с 13,8 млн до 13,3 млн голов. Единственные животные, число которых растет – это свиньи: с 341,1 тысяч голов их поголовье выросло на 900 штук.

Самые большие потери при этом понесли частные хозяйства населения. Из 2600 потерянных за год коров на долю простых сельчан пришлось 2500, из 2200 овец и коз – 1600, из 500 тысяч птиц – 100 тысяч голов. Из 25 тысяч «домашних» свиней граждане недосчитались двухсот, тогда как в крупных хозяйствах их число росло.

Екатеринбург, служба информации

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