На Средний Урал идут тридцатиградусные морозы

В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается сильное похолодание. Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями и умеренный снег, в некоторых районах осадки перейдут в метель.

По данным уральского гидрометцентра, дневная температура воздуха на территории региона будет колебаться от -9 до -20, в горах и низинах до -27. Ночью – от 20 до 25 градусов мороза, во время прояснения температура опустится до -33. Скорость ветра составит 6-11 м/с, возможны порывы до 16 м/с.

Самым холодным днем станет воскресенье, 27 января. Днем столбик термометра покажет -16… -21, ночью ожидаются морозы до -37. В Екатеринбурге ночная температура опустится до -26 градусов.

Спасатели напоминают жителям области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в морозы. Нельзя использовать самодельные обогреватели, домовладельцам следует тщательно следить за приборами отопления.

«Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем», – дали рекомендации в МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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