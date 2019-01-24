Таможенники Кольцово задержали пассажира с машинкой для снятия отпечатков пальцев

Таможенники аэропорта Кольцово изъяли у одного из пассажиров аппарат для снятия отпечатков пальцев. По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, мужчину задержали в «зеленом коридоре».

Пассажир рейса Ташкент – Екатеринбург рассказал таможенникам, что он купил аппарат в Москве и отправился в Узбекистан. Там он хотел продать устройство местным полицейским, но сделка не состоялась. Поэтому мужчина отправился на Урал с товаром. Однако аппарат он не задекларировал, потому был задержан таможней в Кольцово.

«Беспошлинно ввозятся товары для личного пользования. Очевидно, что использовать в личных целях такую технику невозможно. Изъятый товар мы передали на экспертизу, составили определение об административном правонарушении по ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях. За недекларирование товара пассажиру грозит штраф», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Екатеринбург, служба информации

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