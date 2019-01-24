Что будет с рынком недвижимости в Свердловской области: прогноз начальника уральского управления Центробанка

Уральское управление Центробанка собирает с кредитных организаций отзывы о новых правилах работы с недвижимостью. В Управлении не исключают роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета и ищут альтернативные варианты финансирования строительства.

Глава Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов сегодня на совещании с банкирами рассказал, что ЦБ уже направил запросы в банки, где попросил рассказать о сложностях, связанных с отказом от долевого строительства и переходом на эскроу-счета. Это, напомним, механизм, по которому стать обманутым дольщиком невозможно – средства покупателя будут перечисляться на специальный счет в банке, застройщик не получит деньги, пока не достроит объект. Однако застройщики должны иметь солидные активны, чтобы начать работу, придется привлекать больше заемных средств. «В строительной сфере есть ожидания участников рынка в росте цен на жилье», – добавил Марданов.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День» о том, как будет развиваться рынок недвижимости в следующем году в Свердловской области, Марданов отметил, что Центробанк ищет альтернативные механизмы. «Другие механизмы финансирования на рынке существуют, но не очень развиты. Они требуют дополнительного изучения. В частности, механизм привлечения средств через жилищно-накопительные кооперативы и жилищно-строительные сбережения. Известный достаточно инструмент, который не широко используется пока», – рассказал Марданов. «Что касается ставок на ипотечные кредиты. Некоторые кредитные организации уже предусматривают увеличение ставок, это не очень хорошая для нас тенденция, но постараемся, чтобы эти ставки не выросли существенно», – добавил глава уральского управления ЦБ РФ.

Добавим, сегодня Марданов не стал подробнее пояснять, как именно в Свердловской области могут работать альтернативные варианты финансирования строительной сферы. Однако механизм жилищно-строительных сбережений в России реализовывают только в двух регионах – и один из них Башкирия, где Марданов ранее был премьер-министром. Эта услуга позволяет получить ипотеку под крайне низкий процент. Покупка жилья в таком случае складывается из двух составляющих: накопление и кредит. Сначала участник программы копит деньги на жилье на спецвкладе, причем государство ему начисляет надбавку. По истечению сроков накопления человек в том же банке может оформить ипотеку по льготной ставке. В Башкирии таким образом на этапе вклада можно получить от государства до 30% от собственных вложений, а ипотека не превысит 7%. Правда, такой вариант предполагается только для людей с невысоким уровнем дохода, в соседнем регионе можно получить до 1,5 млн рублей.

В Свердловской области такая схема тоже может быть реализована. Знакомые с ситуацией источники рассказали корреспонденту РИА «Новый День», что руководитель управления уже обсуждал возможность появления такого механизма с правительством региона. В случае если программа будет принята, то максимальный размер кредита будет повышен – до планки, от которой в городах области можно купить бюджетное жилье. Но ключевые моменты сохранятся – такая ипотека будет доступна для жилья экономкласса, претенденты должны будут подходить под определенные критерии.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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