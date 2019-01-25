На Урале крупный промышленник пытался уйти от взыскания просрочки по кредиту с помощью брачного договора

Крупный промышленник с помощью манипуляций с брачным договором попытался уйти от выплат по просроченному кредиту. Но банку удалось вскрыть махинации и вернуть деньги, которые от него попытались скрыть.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконным соглашение о разделе имущества между бенефициаром группы компаний «Генерация» Владиславом Паклиным и его супругой Натальей Полещук.

Отметим, что промышленная группа «Генерация» является крупнейшим производителем и поставщиком теплоэнергетического, нефтегазового, бурового, нефтехимического оборудования и оборудования для защиты окружающей среды в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. В группу входят предприятия Свердловской, Самарской, Нижегородской и Тюменской областей. На Среднем Урале группа представлена Буланашским машиностроительным заводом, который занимается производством и модернизацией буровых установок, а также бурового, насосного и энергетического оборудования. В 2014 году Сбербанк выдал БМЗ кредиты на общую сумму 640 млн рублей, по которым поручителем выступил Владислав Паклин. Год спустя Паклин предоставил банку поручительство за общество «Генерация НГО», которому в 2015 году была выдана банковская гарантия на 16,5 млн рублей.

Проблемы с выполнением кредитных обязательств у предприятий группы начались в 2016 году. В мае 2017 года по иску Сбербанка Владислав Паклин был признан банкротом, а в ноябре в его отношении ввели процедуру реализации имущества. Тогда же выяснилось, что формально бенефициар группы, прибыль которой превышала миллиарды, из личного имущества имеет только квартиру и автомобиль.

Как оказалось, еще в декабре 2014 года Владислав Паклин заключил со своей супругой Натальей Полещук брачный договор, по которому имущество было поделено между супругами с явными диспропорциями. Наталья Полещук, не связанная никакими кредитными обязательствами, стала владелицей имущества общей стоимостью около 30 миллионов рублей. К ней перешли три квартиры (две из которых – элитное жилье в центре Екатеринбурга), жилой дом с баней в Старопышминске, два земельных участка общей площадью 3,6 тыс. квадратных метров и два автомобиля – Porsche Cayenne и Lexus LX 570. Владиславу Паклину после «раздела» достались двухкомнатная квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Финансовый управляющий должника, учитывая, что «соглашение было заключено должником в течение трех лет до принятия заявления о признании банкротом при наличии у Паклина В.А. признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества», обратилась в суд с заявлением о признании соглашения о разделе имущества недействительным.

По мнению управляющего, соглашение было заключено с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов и уменьшения конкурсной массы должника, а также при наличии злоупотребления правом сторон сделки.

«Расчет, во всей видимости, был в том, что в случае принудительного взыскания на единственное жилье должника кредиторы не смогут его обратить, а иного имущества будет явно недостаточно для погашения всех долгов», – говорят юристы.

Требования финансового управляющего были удовлетворены в июле 2018 гола, однако супруги, которые к тому времени уже развелись, оспорили решение Арбитражного суда Свердловской области.

По мнению Владислава Паклина и Натальи Полещук, вывод суда о том, что на момент раздела имущества ни у должника, ни у юридических лиц, по обязательствам которых бенефициар «Генерации» выступал поручителем, не было признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, неверен, а причина заключения соглашения – ухудшение взаимоотношений в семье.

Однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд счел эти доводы несостоятельными, отметив, в том числе, что, несмотря на появление очевидных признаков объективного банкротства группы заемщиков только в 2016 году, бенефициар «Генерации» еще в 2014-м понимал, что у предприятий возникнут трудности в связи с кризисным явлениями в российской экономике.

Суд признал соглашение о разделе имущества недействительным и восстановил режим общей совместной собственности на имущество супругов. В результате кредиторы получили возможность удовлетворить требования за счет реализации имущества, ранее выведенного из конкурсной массы должника.

«Используемый недобросовестными должниками способ избежать ответственности перед банком и уклониться от погашения задолженности по кредиту не дает результата», – отметили в беседе с РИА «Новый день» представители пресс-службы Уральского банка Сбербанка.

Что касается возвращенного в конкурсную массу Владислава Паклина имущества, то в дальнейшем оно будет реализовано на публичных торгах. Вырученные денежные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в рамках дела о банкротстве.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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