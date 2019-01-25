Лауреатами премии имени Бажова стали мастера из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Казани (ФОТО)

В Камерном театре Екатеринбурга накануне вечером состоялась юбилейная церемония награждения литературной премией Павла Бажова.

Как сообщили в Объединенном музее писателей Урала, в этом году юбилей двойной: 20 лет – со дня учреждения премии и 140 лет со дня рождения писателя.

Всего на соискание Бажовской премии в этот раз было представлено 79 книг: проза, поэзия, публицистика и 17 просветительских проектов.

Победителями в этом году стали:

в номинации «Мастер. Проза» – Алексей Сальников (Екатеринбург) с романом «Опосредованно»;

в номинации «Мастер. Поэзия» – Алексей Остудин (Казань) с книгой стихотворений «Вишневый сайт»;

в номинации «Публицистика» – Дмитрий Шеваров (Москва) с «Календарем поэзии».

В номинации «Польза дела» победило научно-популярное издание «Павел Петрович Бажов. Письма. 1911 – 1950» (над книгой работале: Георгий и Любовь Григорьевы, Мария Литовская, Федор Еремеев, Ирина Евдокимова); а также интегративный челябинский проект 1980 – 2018 года «Антология современной уральской поэзии», продюсер – Марина Волкова, автор проекта – Виталий Кальпиди.

Фото: Борис Ярков, Константин Дулепов

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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