Водитель автовышки, оставивший почти 100 тысяч жителей Екатеринбурга без электричества, дает объяснения в полиции

Минувшей ночью около 98 тысяч жителей Уралмаша и Эльмаша остались без электричества.

По данным пресс-службы МРСК Урала, в 00:42 произошло техническое отключение высоковольтной линии 110 кВ. На месте бригада электриков оперативно обнаружила причину аварии. «Это был автоподъемник, который поднимая стрелу, приблизился к проводам на недопустимое расстояние. Он их не оборвал, но технику зацепило электрической дугой. У нас отработала необходимая автоматика. 9 минут для необходимых переключений потребовалось, чтобы восстановить электроснабжение», – рассказали в пресс-службе МРСК Урал.

К счастью, водитель автовышки остался цел. Сейчас мужчина объясняет полицейским, что он делал ночью на спецтехнике в охранной зоне ЛЭП. Как рассказывают в пресс-службе МРСК Урала, какие-либо работы на данном участке необходимо согласовывать и оформлять наряд допуска, чтобы заранее обесточить линию. Сейчас ресурсники оценивают затраты, понесенные на устранение последствий аварии.

Екатеринбург, служба информации

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