Из магазина дьюти-фри в Кольцово украли модную кепку и матрешку

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Кольцово раскрыли две кражи из магазинов дьюти-фри.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе транспортного УМВД по УрФО, в первом случае из торгового павильона пропала дизайнерская кепка российского производства за 1600 рублей. Сотрудники транспортной полиции установили, что кепку украла девушка, улетевшая затем в Москву. По прилете в столицу она подарила аксессуар подруге.

Вторую кражу совершил 44-летний житель города Серова, отправлявшийся на отдых в Египет. Он похитил матрешку. Взяв с полки деревянную игрушку, он дал ее поиграть ребенку, а потом незаметно вынес из магазина. Стоимость похищенного сувенира составила 2490 рублей.

Похищенная кепка в настоящее время изъята, а матрешка нет. Мужчина пояснил, что во время отпуска в Египте ее потеряли. Обоих похитителей привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи». Санкция предусматривает наложение штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества.

Екатеринбург, служба информации

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