«Новый День» стал победителем окружного конкурса МЧС

Сегодня в Екатеринбурге награждали победителей межрегионального этапа ежегодного конкурса «Созвездие мужества», который проводит МЧС России. Три номинации, по традиции, отдают журналистам, которые освещают темы, связанные с работой ведомства. Специальный репортаж-эксперимент «Нового Дня» был признан лучшим среди интернет-проектов в УрФО. Награду из рук замглавы МЧС РФ Николая Гречушкина, заместителя полпреда президента в УрФО Александра Калиберды и министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева получила Екатерина Норсеева.

Напомним, после трагедии в Кемерове, пожара в торговом центре «Зимняя вишня», РИА «Новый День» и экс-сотрудник Уральского авиационно-спасательного центра МЧС Анатолий Долговых провели эксперимент, чтобы узнать, каково приходится сотрудникам звена ГДЗС (газодымозащитной службы), но в облегченной версии ‒ без боевой одежды, без рукавов, без пожарно-технического оборудования.

«Просто вчистую, обычный человек, который взял маску и пошел искать пострадавших. Посмотреть, насколько это выполнимо. Задача достаточно простая. Помещение с простой планировкой, не надо бегать несколько этажей в задымлении. На вас не давит одежда, на вас не давит температура. Фактически вы просто ничего не видите и просто ограничены во времени. Контрольное время – 20 минут, то, которое выдаст средний человек средней комплекции, который не умеет дышать в аппарате», – говорил Долговых. Как проходил и чем закончился эксперимент, можно посмотреть и прочитать тут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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