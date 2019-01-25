Судебные приставы опечатали гостиницу в Первоуральске (ФОТО)

В Первоуральске судебные приставы приостановили работу гостиницы, которая расположена на улице Зои Космодемьянской, 11. По данным взыскателей, городской суд по иску прокурора вынес решение о запрете эксплуатации объекта незавершенного строительства, где велась «реконструкция школы под общественный центр с гостиницей». Несмотря на запрет использовать здание, в нем заселяли людей в гостиницу.

Судебные приставы сообщили, что 21 января 2019 года они вручили представителю собственника требование о выполнении решения суда. На следующий день взыскатели сообщили, что здание нужно освободить от арендаторов и жильцов до 25 января. Однако требование было проигнорировано. Люди покинули помещения только сегодня утро. «Чтобы не допустить угрозы безопасности граждан, судебными приставами эксплуатация объекта немедленно приостановлена. Помещения освобождены, здание опечатано до вынесения соответствующего разрешения на использование здания», – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Дополним, что на данный момент корреспондент РИА «Новый День» не смог дозвониться до представителей гостиницы.

Екатеринбург, служба информации

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