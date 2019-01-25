Татьянам дарят цветы, остальным – наливают: в УрФУ отметили День студента (ФОТО)

Сегодня в УрФУ отметили День российского студента. Мероприятие получилось камерным. В фойе перед Демидовским залом всех желающих угощали безалкогольной медовухой, а Татьянам – дарили хризантемы.

В коридоре поставили букву «У» из логотипа вуза, которую заполняли цветами. Среди студентов, делавших селфи в фотозоне, разыграли фирменную толстовку вуза.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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