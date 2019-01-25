ГИБДД выпустила предупреждение из-за плохой погоды

Сильная метель, ветер и снегопады могут спровоцировать рост числа аварий на дорогах. Свердловское управление ГИБДД выпустило специальное обращение ко всем участникам дорожного движения.

«Настоятельно рекомендуем вам быть предельно внимательными, водителям – выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, соблюдать безопасную дистанцию и исключить опасные маневры. Неопытным водителям лучше отказаться от дальних поездок на личном транспорте. Пешеходам в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть только убедившись в своей безопасности», ‒ напомнили там.

Согласно прогнозу синоптиков, сильный снегопад продолжится до вечера, завтра также возможны осадки, но уже не такие обильные. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Напомним, в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.19

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