На Урале ударят морозы до -37 градусов

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание.
По информации свердловского гидрометцентра, уже завтра ночью в некоторых районах Свердловской области столбики термометров могут опуститься до -23…-28 градусов, а при прояснении ‒ и до -32…-37 градусов. Днем будет теплее ‒ до -16…-21.
В воскресенье будет чуть теплее ‒ ночью -20…-25 градусов, если будет ясно, то до -31. Днем ‒ около -12…-17. В горах столбики термометров опустятся до -21.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 25.01.19
Мэрия Екатеринбурга после скандала вернула маршрут 024, но ненадолго. / У организаторов референдума по храму-на-драме нашли ошибки в документах. / ГИБДД выпустила предупреждение из-за плохой погоды. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»