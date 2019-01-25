На Урале ударят морозы до -37 градусов

В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание.

По информации свердловского гидрометцентра, уже завтра ночью в некоторых районах Свердловской области столбики термометров могут опуститься до -23…-28 градусов, а при прояснении ‒ и до -32…-37 градусов. Днем будет теплее ‒ до -16…-21.

В воскресенье будет чуть теплее ‒ ночью -20…-25 градусов, если будет ясно, то до -31. Днем ‒ около -12…-17. В горах столбики термометров опустятся до -21.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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