Контрабандисты пытались ввезти в Екатеринбург 14,5 тонны поддельной брендовой одежды

На российско-казахстанской границе челябинские таможенники и пограничники задержали крупную партию контрафактных товаров. Фура с 14,5 т одежды для детей и взрослых ехала из Киргизии в Екатеринбург. Она была загружена вещами с маркировкой известных брендов ‒ Adidas, Reebok, Nike, Tommy Hilfiger, Fila, Mickey Mouse, Philipp Plein, но все вещи оказались поддельными.

«Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил около 13 миллионов рублей. Товар изъят и передан полиции Троицка. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Правонарушителям грозит до двух лет лишения свободы», ‒ сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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