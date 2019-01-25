В Каменске-Уральском у женщины похитили сумку с 64 млн рублей

В Каменске-Уральском сегодня днем произошло ограбление ‒ несколько бандитов в медицинских масках отняли у женщины сумку с деньгами, сели в серебристый ВАЗ-2112 и скрылись. Примечательно в этой истории то, что в сумке было 64 млн рублей.

Как уточняет местный портал «Время.Press», в полиции уже ищут грабителей, дело находится под контролем начальника местного отдела полиции Александра Кивелева.

Других подробностей официально пока не сообщается. В доме, возле которого находится нотариальная контора, есть также ювелирный магазин и кредитный потребительский кооператив. По неподтвержденным пока данным, жертва грабителей ‒ бухгалтер кооператива, а деньги, которые она несла, принадлежат пайщикам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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