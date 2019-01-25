Свердловские единороссы выбрали нового-старого секретаря

Только что счетная комиссия областной конференции партии «Единая Россия» огласила итоги тайного голосования по выбору нового секретаря регионального отделения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изготовлено бюллетеней 250, их получили для тайного голосования 243 человека, действительны – 242 бюллетеня, погашены – шесть. За Виктора Шептия отдали голоса 211 человек, за Андрея Мокрецова – 31 человек.

Напомним, как это произошло в предыдущий раз, в декабре 2016 года на площадке ДКЖ: в бюллетень внесли Виктора Шептия и мало кому известного зампредседателя контрольно-ревизионной комиссии СРО Андрея Серикова.

Бюллетени для голосования получили 234 человека. За Шептия проголосовали 169 человек, за Серикова – внезапно – 59. Шесть бюллетеней оказались испорчены, а еще 56 делегатов, которые зарегистрировались на конференции, за бюллетенями почему-то не подошли вообще, что некоторыми наблюдателями было расценено как некоторое падение авторитета секретаря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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