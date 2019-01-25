В Екатеринбурге спустя два дня отменили карантин по гриппу в школах

В Екатеринбурге с завтрашнего дня отменяют ограничения по занятиям в школах, введенные ранее из-за гриппа. С субботы, 26 января, все учащиеся, независимо от того, привиты они или нет, могут посещать уроки. То же касается детских садов. С таким заявлением выступил департамент образования Екатеринбурга после совещания с представителями Роспотребнадзора и прокуратуры.

«Эпидемиологи Свердловской области прогнозируют, что следующая неделя станет пиковой по заболеваемости гриппом и ОРВИ, родителям рекомендуется соблюдать профилактические меры», ‒ напомнили в департаменте образования города.

Напомним, карантин ввели вчера. Для посещения школы или детского сада родители должны были показать справку о том, что ребенок привит. Причем предполагалось, что ограничения продлятся около двух недель.

За последнюю неделю в Екатеринбурге зафиксировано 17,6 тысяч случаев респираторных инфекций. Эпидпорог превышен на 90%. По информации на 17 января в больницах находилось шесть человек с тяжелыми формами ОРЗ, среди них есть одна беременная женщина и один ребенок. С диагнозом внебольничная пневмония в тяжелом состоянии госпитализировано два человека. По данным исследований эпидемиологов, в городе выявлены возбудители свиного (А H1N1) и гонконгского (А H3N2) гриппа.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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