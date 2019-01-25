Единороссы упразднили старый политсовет и выбрали новый

Делегаты конференции свердловских единороссов досрочно прекратили полномочия действующего политсовета и избрали новый, также из 90 человек (один из них, Виктор Шептий, вошел в политсовет «по статусу»).

Изменения оказались незначительными. Среди новичков – вице-губернатор Сергей Бидонько, гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра, глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, секретарь Белоярского местного отделения партии Игорь Лаврентьев, Владимир Афонин – президент НКО Благотворительный фонд Баринова, депутат заксобрания Дмитрий Жуков.

Покинули политсовет депутат Госдумы Сергей Чепиков, директор фонда капремонта Станислав Суханов, гендиректор Агентства по рынку продовольствия Евгений Бакланов, председатель махневской думы Игорь Авдеев, помощник директора ОАО СТЗ Андрей Шумейко.

Состав президиума политсовета СРО ЕР изменился незначительно: из него вышли Сергей Чепиков и Алексей Балыбердин, вошли Сергей Бидонько и Дмитрий Жуков (депутат заксо от Серовского округа).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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