В Екатеринбурге прошел первый на Урале турнир по VR-киберспорту (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге состоялся первый на Урале киберспортивный турнир в условиях виртуальной реальности. По словам организаторов, подобных VR-соревнований в России было меньше десятка. В этом состязании молодые геймеры сразились один на один в условиях Второй мировой войны.

Турнир VR в Екатеринбурге

В турнире, организованном «Молодой гвардией «Единой России» поучаствовали больше десятка начинающих киберспортсменов. Перед каждым стояла задача набрать наибольшее количество очков, «убивая» противника.

Эмоциональнее всего на игру в условиях дополненной реальности реагировали девушки. Самые яркие моменты с первого на Урале VR-состязания – в видео РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации

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