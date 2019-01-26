На Серовском тракте столкнулись две легковушки: один человек погиб, ребенок и четверо взрослых в больнице (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Серов вчера вечером столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и «Хонда Фит». В результате аварии погиб один человек, еще пять были госпитализированы с различными травvами. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок, сейчас он находится в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, массовое ДТП случилось 25 января около 19.15 на 6 километре подъезда к городу Кировград. Водитель «Лады», житель Екатеринбурга 1966 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся «Хондой». За рулем иномарки находилась женщина 1987 года рождения. В результате аварии погиб 31-летний мужчина-пассажир, находившийся в отечественном автомобиле.

Как выяснили в Госавтоинспекции, пассажиры в иномарке не были пристегнуты ремнями безопасности. Маленький ребенок находился в салоне «Лады» и также перевозился с нарушениями ПДД. Шестилетний мальчик был на заднем сидении без детского удерживающего устройства. Он получил тяжелые травмы и находится в реанимационном отделении. Расследование причин ДТП продолжается. В ГИБДД посоветовали водителям учитывать погодные условия и обращать внимание на гололед, большую вероятность заносов, плохую видимость из-за снегопадов.

ФОТО ГУ МЧС и ГИБДД по Свердловской области

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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