В Екатеринбурге пожарные четыре часа тушили огромный склад с бытовой техникой и газовыми баллонами (ФОТО)

На Химмаше ночью случился крупный пожар на территории завода металлоконструкций. Загорелся отдельно стоящий ангар на улице Альпинистов, сдающийся в аренду. На складе хранилась бытовая техника, автодетали, торговое и производственное оборудование, а также газовые баллоны, что поспособствовало быстрому распространению огня и сильному задымлению.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Тревожное сообщение поступило около часу ночи. На этот момент людей в горящем здании не было.

Пожарные боролись с открытым огнем до пяти часов утра в сложных условиях. Температура воздуха на улице была -25 градусов, а подача воды слабой из-за низкого давления в водопроводной сети. На тушение были брошены 90 сотрудников МЧС и 26 единиц техники. К утру удалось справиться с огнем. Причину возгорания склада установят пожарные дознаватели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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