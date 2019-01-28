В Екатеринбурге эвакуировали 50 человек из-за загоревшегося мусора

В Екатеринбурге этой ночью произошел пожар в 16-этажке на улице Ракетной. Из здания эвакуировали 50 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 05:34. Из здания пожарные по лестнице эвакуировали 50 человек, в том числе двоих детей. На месте работали 18 спасателей и 5 машин.

Как оказалось, на 11 этаже 16-этажки загорелся мусор на лестничной клетке. О пострадавших не сообщается. Огонь был потушен за 2 минуты.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.01.19

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