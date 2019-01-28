«Черные риэлторы», похитившие мужчину, получили по 10 лет колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор «черным риэлторам», которые похитили мужчину.

По версии следствия, в марте 2016 года Екатерина Николаева узнала от своего знакомого о екатеринбуржце, который был единственным собственником квартиры по улице Пехотинцев, а также был склонен к злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Обвиняемая смогла подружиться с ним. По материалам дела, она задумала похитить мужчину и потребовать у него выкуп в особо крупном размере за счет проданной квартиры. По данным прокуратуры, Николаева предложила поучаствовать в похищении своему знакомому Шаигу Самедову.

В итоге, 30 августа 2016 года Николаева выманила потерпевшего во двор дома, где его уже ждали Самедов с неизвестными соучастниками. Вооруженные люди напали на мужчину, избили его, а после увезли в лес, где продолжили избивать и принуждать потерпевшего к продаже квартиры. «Затем соучастники переместили потерпевшего против его воли в съемное жилье, где насильно удерживали. Сломив волю потерпевшего, вынудили подписать необходимые документы с целью оформления сделки купли-продажи принадлежащего ему жилья. После чего, Самедов и Николаева, подыскав покупателя и оформив все необходимые для сделки купли-продажи документы, полученные денежные средства от продажи квартиры в сумме не менее 1,8 млн рублей присвоили, оставив потерпевшего без жилья», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Выявили и задержали подозреваемых в ходе спецоперации 8 сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. Задержание проводилось по местам жительства фигурантов дела в трехкомнатной квартире по улице Хохрякова и в двухкомнатной – в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга», – сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга Николаеву и Самедова признал виновными совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья или с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере». Шаиг Самедов проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Николаева – 10 с половиной лет в исправительной колонии общего режима.

В отношении неустановленных сообщников похитителей дело выделено в отдельное производство, дополнили в прокуратуре.

Екатеринбург, «Новый День», служба информации

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