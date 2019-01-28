В Кольцово машина с бортовым питанием врезалась в самолет и пробила в нем дыру

В воскресенье утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово случилось ДТП ‒ автомобиль цеха бортового питания врезался в самолет, который должен был вылететь в Шарджу. Об этом «Новому Дню» рассказали очевидцы инцидента. Boeing-737 авиакомпании «Россия» еще только готовился принять пассажиров на борт, поэтому, к счастью, никто не пострадал. Что касается самолета, то, по сведениям РИА «Новый День», была серьезно повреждена задняя дверь воздушного судна ‒ в ней буквально пробита дыра.

Причины инцидента пока не уточняются, однако, по сведениям агентства, медосвидетельствование показало, что водитель машины с бортпитанием был трезв. Источники «Нового Дня» полагают, что он мог перепутать педали. Так или иначе, самолету требуется дорогостоящий ремонт. Вероятно, что авиакомпания обратится с иском о взыскании ущерба к компании, занимающейся организацией и доставкой бортового питания.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе аэропорта. «27 января при выполнении работ по загрузке бортового питания спецавтомобиль допустил касание фюзеляжа воздушного судна Boeing-737-800. Специальная комиссия изучает самолет на предмет повреждений и выясняет обстоятельства произошедшего. В момент происшествия в самолете не было пассажиров. Рейс FV-5661 Екатеринбург – Шарджа был выполнен на запасном самолете», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово.

В ожидании резервного борта, который вылетел из Москвы, с пассажирами работали представители авиакомпании. Всех, кто должен был улететь в Шарджу, разместили в зале ожидания вылета международных линий, им было предоставлено горячее питание. Рейс в итоге был задержан на пять часов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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