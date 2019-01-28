Уралец отсудил у «Аэрофлота» 150 тысяч рублей за помятый чемодан

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить денежную компенсацию пассажиру за порчу багажа. Житель Верхней Пышмы остался недоволен, в каком виде перевозчик вернул ему чемодан Fog Oxford Hyperlite стоимостью почти 25 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, истец Александр С. воспользовался услугами «Аэрофлота» в апреле 2018 года, когда летел из Нью-Йорка через Москву в Екатеринбург. В Кольцово мужчина на выдаче багажа обнаружил, что корпус его чемодана имеет вмятины и повреждения. В месте крепления выдвижной ручки образовалась трещина, из-за чего она выдвигалась лишь наполовину, была вырвана «собачка» на молнии, к которой крепился замок. Пассажир обратился с претензией в авиакомпанию, но ответа не последовало.

Тогда Александр подал иск в суд Верхней Пышмы, в котором просил взыскать с перевозчика ущерб за поврежденный багаж – 30 140 рублей, неустойку – 68 544 рубля, компенсацию морального вреда – 3 тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 842 рублей. Суд полностью согласился с суммой компенсации и принял решение в пользу пассажира.

«Аэрофлот» пытался оспорить требования Александра через апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение Верхнепышминского суда в силе. В итоге авиакомпания выплатит недовольному клиенту 152 526 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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