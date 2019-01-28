В Камышлове анестезиолог порвала пищевод пациентки интубационной трубкой

В Камышлове суд вынес приговор врачу анестезиологу-реаниматологу, 46-летней Ольге Б., которая порвала пищевод своей пациентки во время интубации. Инцидент произошел в операционной в апреле позапрошлого года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, врач не учла особенности пациентки, которая страдает ожирением и ригидностью мышц шеи, а потому не придала ей правильного положения.

При введении в глотку ларингоскопа, а затем интубационной трубки реаниматолог-анестезиолог попала не в трахею, а в пищевод, повредив его боковую стенку. В итоге у женщины развилась эмпиема плевры, что было расценено как тяжкий вред здоровью.

«При необходимой внимательности и предусмотрительности в силу своего образования, квалификации, наличия объема специальных знаний, умений, навыков, 20-летнего стажа работы по специальности должна была и могла предвидеть. Мировой судья признал Ольгу Б. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», ‒ сообщили в ведомстве.

Суд назначил ей два года ограничения свободы. Отметим, что подсудимая виновной себя не признала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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