Врач-травматолог продавал пациентам бесплатные конструкции для сращивания костей

В Каменске-Уральском Синарский районный суд вынес приговор ранее судимому местному жителю Владимиру Бахареву и его гражданской супруге Анастасии Афанасьевой. Пара признана виновной по ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным следствия, с мая 2015 года по август 2016 года Бахарев, являясь заведующим травматологическим отделением ГБУЗ Свердловской области «Городская больница города Каменск-Уральский» вместе с супругой наживались на пациентах, которым требовалась операция остеосинтеза (хирургическая репозиция костных отломков при помощи различных фиксирующих конструкций).

Как выяснили правоохранители, Бахарев предлагал больным или их родственникам покупать металлоконструкции для операций у сторонних организаций, ссылаясь на их отсутствие в больнице. В то время как все необходимое было, а сама процедура полностью бесплатна за счет средств медицинских страховых компаний. Обвиняемый получал необходимые металлоконструкции в больнице, передавал их своей супруге. Афанасьева перепродавала их пациентам по фиктивным договорам от имени ИП. Сами бесплатные конструкции обходились пациентам от 27 тысяч рублей до 51 300 рублей. Примерно за год пара обманула трех больных на общую сумму свыше 115 тысяч рублей.

По данным следствия, ранее в 2016 году Бахарев таким же способом самостоятельно заработал на двух пациентах, обманув их на 15 и 25 тысяч рублей.

Суд назначил Владимиру Бахареву наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а Анастасии Афанасьевой в виде штрафа в 150 тысяч рублей. Также, суд взыскал с подсудимых в пользу потерпевших сумму причиненного им материального ущерба. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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